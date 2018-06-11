Capital Economics: Türk ekonomisinde ani yavaşlama muhtemel

11 Haziran 2018

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıkladığı 2018 ilk çeyrek GSYH büyüme verilerini değerlendiren Capital Economis, Türkiye'nin beklentilerin üzerinde yüzde 7,4 büyüme gösterdiğini ancak önümüzdeki çeyreklerde ani bir yavaşlama yaşanmasının muhtemel olduğunu bildirdi.

İlk çeyrek GSYH verilerini, büyümenin dengesiz olduğunu gösterdiğini savunan Capital Economics, "İç talep güçlü. Ancak ekonomi potansiyelinin üzerinde faaliyet gösteriyor. İthalat cari işlemler açığının GSYH'nin yüzde 6'sının üzerine çıkmasına neden oldu" dedi.

Geçmiş deneyimlerin finansal şartlarda sıkılaşmanın GSYH bülümesinde ani yavaşlamalara yol açtığını gösterdiğini belirten Capital Economics, "Tahminlerimizi çok yakında yeniden değerlendireceğiz, ancak 2018 için yüzde 4 olan büyüme tahminimiz için riskler şu anda aşağı yönlü" ifadelerini kullandı.