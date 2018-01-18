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Chicago Fed Başkanı vergi reformundan kaygılı

Fed Chicago Başkanı Charles Evans, "Vergi indirimlerinden kaynaklanan açık uzun vadede sürdürülebilir değil" dedi.

Chicago Fed Başkanı vergi reformundan kaygılı
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ABD Merkez Bankası (Fed) Chicago Şubesi Başkanı Charles Evans, Florida eyaletinin Palm Beach kentinde yaptığı konuşmasında, ülke ekonomisindeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Kısa süre önce yasalaşan vergi indirimlerinin federal bütçe açığını yükselteceğini vurgulayan Evans, "Vergi indirimlerinden kaynaklanan açık uzun vadede sürdürülebilir değil" dedi.

Evans, ayrıca iş gücü piyasasındaki sıkılaşma çerçevesinde yüzde 4,1'e kadar gerileyen işsizlik oranının bu yıl yüzde 4'ün altına düşeceği öngörüsünde bulundu.

Bununla birlikte Fed'in tam istihdam hedefinin aşılması ve ekonominin aşırı ısınmasına dair fazla kanıt görmediğini belirten Evans, "ekonomideki konjonktürel büyümenin enflasyon yüzde 2'ye ulaşmadan sona ermesinden endişelendiğini" sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

ABD Fed

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