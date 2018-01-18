Çin, 2017'de hedefinin üzerinde büyüdü

18 Ocak 2018

Çin'de gayrı safi yurtiçi hasıla (GSYH) geçen yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6.8 ile beklentilerden hızlı büyüdü.

Analistler üçüncü çeyrekte yüzde 6.8 büyüyen GSYH'nin son çeyrekte yüzde 6.7 büyümesini bekliyorlardı.

Çinli yetkililer ekonomik büyümeyi engellemeden finansal riskleri kontrol altına almaya ve borçlardaki artışı yavaşlatmaya çalışıyorlar.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin 2017'nin tamamında yüzde 6.9 ile yüzde 6.5 olan resmi hedefin üzerinde büyüdü. Ekonomi 2016'da yüzde 6.7 ile 26 yılın en zayıf büyümesini kaydetmişti.

Kaynak: Reuters