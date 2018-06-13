"Çin, Fed'in ardından faizleri yükseltebilir"
Çin MB danışmanlarından Songcheng, Fed'in faiz artırımına gitmesinin ardından Çin'de açık piyasa işlemlerinde küçük ölçekli artışlar olabileceğini söyledi.
Çin Merkez Bankası danışmanlarından Sheng Songcheng, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırması halinde Çin'de açık piyasa işlemlerinde uygulanan faizlerde küçük ölçekli artırımlar yapılabileceğini söyledi.
Sheng, yayın organı Yicai'de yer alan söyleşisinde Çin Merkez Bankası'nın uzun vadede Fed'in faiz artırımlarını izlemeye ihtiyaç duymadığını belirtti.
Kaynak: Reuters