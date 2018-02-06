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Çin MB: Yuan kurunda belirleyici piyasa olacak

Çin Merkez Bankası, yuan kurunun belirlenmesinde piyasanın rolünün artacağını söyledi.

Çin MB: Yuan kurunda belirleyici piyasa olacak
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Çin Merkez Bankası, ihtiyatlı ve nötr para politikasını devam ettirme ve yuan kurunun belirlenmesinde piyasanın rolünü artırma sözü verdi.

Banka, bir çalışma konferansı sonrasında internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, likiditeyi makul seviyede tutacağını belirtirken, gölge bankacılık ve gayrimenkul finansmanında makro ihtiyati yönetimi güçlendireceğini vurguladı.

Çoklu para politikası araçlarını geniş kapsamlı olarak kullanacağını belirten Çin Merkez Bankası, krediler ve sosyal finansmanda makul büyümeyi gerçekleştireceğini ifade etti.

Piyasa bazlı faiz reformlarını derinleştireceğini anlatan Çin MB, sistemsel finansal riskleri savuşturacağını ve yuanı bu yıl temel olarak istikrarlı tutacağını da belirtti.

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