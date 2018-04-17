Çin, zorunlu karşılık oranını indirdi

17 Nisan 2018

Çin Merkez Bankası, bazı bankalar için zorunlu karşılık oranını 100 baz puan düşürme kararı aldı. Yapılan açıklamaya göre bazı bankalar için alınan bu zorunlu karşılık indirimi kararı 25 Nisan tarihinde yürürlüğe girecek.

Çin Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, ihtiyatlı ve nötr para politikasının devam ettirileceği ve likiditenin makul şekilde istikrarlı tutulacağı belirtilirken, zorunlu karşılık indiriminden yararlanacak bankaların serbest kalan fonları Çin MB'den kullanılan Orta Vadeli Kredi Kolaylığı (MLF) kredilerini geri ödemekte kullanabilecekleri vurgulandı.

Açıklamada, "Operasyonlarla 900 milyar yuan tutarında MLF geri ödenecek ve 400 milyar yuan likidite serbest kalacak. Finansal kuruluşlar serbest kalacak fonları küçük ve mikro işletmelere kredi sağlamak için kullanacaklar. Küçük ve orta ölçekli şirketler için finansman maliyetleri uygun şekilde düşürülecek" denildi.

Çin'in finansal riskleri savuşturmak için hala göreceli olarak yüksek zorunlu karşılık oranlarına ihtiyacı olduğunu vurgulayan Çin MB, kredi ve sosyal finansmanda istikrarlı büyümenin devam ettirileceğini belirtti.

Çin ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 6,8 büyüdü