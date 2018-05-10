Çin'de enflasyon gerilemeye devam ediyor

10 Mayıs 2018

Çin'de enflasyon Nisan ayında da yavaşladı. Gıda fiyatlarındaki artışın yavaşlamasının etkisi ile tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre sadece yüzde 1,8 arttı.

TÜFE, Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 artmıştı. Ekonomistler Nisan ayında TÜFE'nin yüzde 1,9 olmasını bekliyorlardı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre Nisan ayında gıda fiyatları yıllık bazda yüzde 0,7 arttı. Mart ayında yüzde 2,1 olan artışın Nisan'da yavaşlamasında domuz eti fiyatlarının yüzde 16,1 gerilemesi rol oynadı. Nisan ayında gıda dışı fiyatlar Mart ayında olduğu gibi yüzde 2,1 yükseldi. Aylık bazda bakıldığında ise tüketici fiyatları Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 düştü. Mart ayında da fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 1,1 gerilemişti.

Çin'de üretici enflasyonun Nisan ayında son 7 aydır ilk kez yükseldi.

fiyatlarının artmasında yükselen emtia fiyatları ve ABD ile ticari gerginliğe rağmen endüstriyel talebin dirençli olmaya devam etmesi etkili oldu. Nisan ayında üretici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 arttı. Mart ayında son 17 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 3,1'e gerileyen üretici fiyat artışının Nisan'da yüzde 3,5'e çıkması bekleniyordu.

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