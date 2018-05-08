Çin'de ihracat ve ithalatı beklentileri aştı

08 Mayıs 2018

Çin'in Mart ayında gerileyen ihracatı, Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,9 arttı. Aynı dönemde ithalat ise beklentilerden çok daha hızlı, yüzde 21,5 yükseldi.

Nisan ayında ticaret fazlası ise 28,78 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Ekonomistler, Nisan ayında ihracatın yüzde 6,3, ithalatın yüzde 16,0 artmasını ve ticaret fazlasının 24,7 milyar dolar olmasını bekliyorlardı. Ocak-Nisan ayında ihracat yüzde 16,5 artarken, ithalatta artış oranı yüzde 19,6 olarak gerçekleşti.

Çin'in ABD ile ticarette verdiği fazla Nisan ayında Mart ayındaki 15,43 milyar dolardan 22,19 milyar dolara yükseldi. Çin'in ABD ile ticarette verdiği fazla Ocak-Nisan döneminde 80,4 milyar dolar oldu.

Çin liderinin danışmanı, Washington'a gidiyor