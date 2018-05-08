Çin liderinin danışmanı, Washington'a gidiyor
Çin Devlet Başkanı Şi'nin baş ekonomi danışmanı ve Başbakan Yardımcısı Liu, gelecek hafta ticari anlaşmazlıkları görüşmek üzere Washington'a gidecek ABD heyeti de geçen hafta Çin'de temaslarda bulunmuştu.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in baş ekonomi danışmanı ve Başbakan Yardımcısı Liu He, gelecek hafta Washington'a gidecek.
Liu He'nin Çin-ABD ticari anlaşmazlıklarının çözümü için Beyaz Saray'da temaslarda bulunması bekleniyor. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Liu'nun Washington'a geleceğini dün duyurdu.
Başbakan Yardımcısı Liu He'nin ziyaretinin, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin liderliğindeki ABD heyetinin geçtiğimiz Perşembe ve Cuma günü Pekin'de yaptıkları görüşmelerin devamı olacağı ifade ediliyor. Sanders yaptığı açıklamada, Mnuchin liderliğindeki heyetin Çin'deki temaslar konusunda dün Başkan Trump'a bilgi verdiklerini ve bir anlaşmaya varılacağı konusunda iyimser olmaya devam ettiklerini vurguladı.
Beyaz Saray: Çin'le ticarette kararı Trump verecek