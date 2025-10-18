Citi'den çarpıcı petrol fiyatları tahmini! 50 dolara işaret etti

Citigroup Kıdemli Emtia Stratejisti Eric Lee’ye göre, Rusya-Ukrayna savaşında tansiyonun düşmesiyle petrol fiyatlarının gerileyebileceğini söyledi.

Lee'ye göre bu durum petrol fiyatlarını varil başına 50 dolara kadar çekebilir.

Lee, Ukrayna’nın Rus rafinerilerine yönelik saldırılarının azalması ve Rus petrolü almayı düşünen ülkelere yönelik diplomatik baskının gevşemesi halinde, bu senaryonun daha hızlı gerçekleşebileceğini belirtti.

Brent petrol fiyatları bu yıl yaklaşık yüzde 18 düşerek 61 dolar civarında işlem görüyor. Bu düşüşte uzun süredir beklenen arz fazlasının ortaya çıkmaya başlaması etkili oldu.

Yatırımcıların gözü ateşkes görüşmelerinde

Piyasalar, gelecek hafta yapılacak üst düzey görüşmelerle ABD’nin ateşkes çabalarının ilerleyip ilerlemeyeceğini yakından takip ediyor.

Görüşmelerde ilerleme sağlanması, Batılı ülkelerin Rusya’nın enerji sektörüne yönelik kısıtlamaları gevşetmesine ve Kremlin’in petrol altyapısını hedef alan Ukrayna insansız hava aracı saldırılarının durmasına zemin hazırlayabilir.

Lee; olası bir 10 dolarlık fiyat düşüşünün sondaj faaliyetlerini sürdürebilmek için daha yüksek fiyatlara ihtiyaç duyan ABD kaya petrolü üreticileri için risk unsuru oluşturabileceğini söyledi.

Ayrıca bu olasılık, OPEC’in fiili lideri olan Suudi Arabistan’ın fiyatları savunmaya mı yöneleceği, yoksa Washington’un daha ucuz petrol tercihine mi uyum sağlayacağı sorusunu da gündeme getiriyor.

'Politika aracı olarak kullanılma ihtimali artabilir'

Lee ayrıca, düşük fiyatların petrolün dış politika aracı olarak kullanılma ihtimalini artırabileceğini ifade ederek şunları söyledi:

"Eğer fiyatlar 80 dolar seviyesinde olsaydı, İran’ı ya da Rusya’yı provoke ederek fiyatları yükseltme isteği daha az olurdu. Ancak 60 dolar, özellikle de 50 dolar seviyelerinde, Beyaz Saray petrol piyasasını daha fazla sarsacak adımlar atmaya cesaret edebilir.”