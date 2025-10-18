KAP'a bildirildi: Koç Holding'den 600 milyon dolarlık kredi anlaşması!

Koç Holding, likiditesini güçlendirmek amacıyla uluslararası bankalarla toplam 600 milyon ABD doları tutarında kredi sözleşmesi imzaladığını duyurdu.

Anlaşmaya göre, Bank of America Europe DAC, BNP Paribas Fortis SA/NV, HSBC Bank Middle East Limited, ING Bank N.V., Dublin Branch, JPMorgan Chase Bank, N.A., London Branch, MUFG Bank, Ltd., Société Générale ve Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited krediyi sağlayacak.

Kredi, masraf ve komisyonlar hariç olmak üzere SOFR + %1,95 faiz oranıyla kullanılabilecek.

Kredi ödeme planı

6 ay içinde kullanılması planlanan kredi, altı ayda bir faiz ödemeli ve imza tarihinden itibaren ilk 2,5 yıl geri ödemesiz olacak.

Kalan dönem, 6 eşit taksitte ve 6 ayda bir ödenecek şekilde toplam 5 yıl vadeli olarak yapılandırılacak.