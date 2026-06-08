Citigroup S&P 500 endeksinde hedef yükseltti

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Citigroup, S&P 500 endeksi için 2026 yılsonu hedefini 7.700 puandan 8.100 puana çıkardı. Yeni Citigroup S&P 500 hedefi, endeksin son kapanış seviyesine göre yaklaşık yüzde 10 yukarı yönlü potansiyel işaret ediyor. Yapay zeka odaklı büyüme ve güçlü kurumsal karlılıklar, bankanın iyimser görüşünün temel dayanakları oldu.

S&P 500 endeksi bu yıl yaklaşık yüzde 8 değer kazanmış durumda. Cuma günü ABD tarım dışı istihdam verilerinin beklentileri aşmasıyla endeks keskin bir düşüş yaşadı. Citigroup S&P 500 hedef revizyonu, bu düşüşe rağmen bankanın piyasa görüşünü değiştirmediğini gösteriyor.

Citigroup, S&P 500 için 2026 yılı hisse başına karlılık tahminini aralık 2025'teki 320 dolardan 350 dolara çıkardı. Banka ayrıca 2027 yılı için 400 dolarlık geçici hisse başına karlılık hedefi açıkladı. Citigroup S&P 500 hedefi, önümüzdeki yıllarda karlılık büyümesinin piyasa performansının ana itici gücü olacağı beklentisini yansıtıyor.

Citigroup, notunda "Yılsonuna kadar devam eden karlılık sürprizlerine yüksek güvenimiz var" ifadesini kullandı. Banka, yapay zeka yatırımlarından gelen ivmenin ve dirençli kurumsal karlılıkların enflasyonist baskıları ve Ortadoğu çatışmasından kaynaklanan arz risklerini dengelemeye yardımcı olabileceğini savunuyor.

2027 sonrası için soru işaretleri devam ediyor

Citigroup S&P 500 hedefi kısa vadeli iyimser bir tablo çizse de banka, yapay zeka odaklı büyümenin sürdürülebilirliği konusunda uyarı yaptı. "Yapay zeka kaynaklı büyümenin 2027 sonrasında devam etmesi kilit bir soru işareti olmaya devam ediyor" ifadesini kullanan banka, mevcut ortamın geleneksel bir ekonomik döngüden farklı olduğunu belirtti.

Citigroup S&P 500 hedef açıklamasında, "Bu geleneksel bir döngü değil ve tek seferlik bir sermaye harcaması süper döngüsüne benziyor. Bu durum, endeks fiyat hareketlerini yönlendirmek için karlılık büyümesine ve ilgili beklentilere olan yükü artırıyor" denildi. Yapay zeka ekosistemlerinin teknoloji şirketlerinin ötesine genişlemesi bekleniyor.

Citigroup, küresel varlık yönetimi işe alımlarının önemli bir kısmını Asya'ya yönlendirmeyi planlıyor. Bankanın özel bankacılık operasyonları bölgede daha hızlı büyüyor ve diğer bölgelere göre daha yüksek verimlilik üretiyor. Citigroup S&P 500 hedefi ile eş zamanlı olarak duyurulan bu hamle, CEO Jane Fraser'ın varlık yönetimi bölümünden getirileri iyileştirme stratejisinin bir parçası.

Citigroup küresel varlık yönetimi başkanı Andy Sieg, Asya'nın bankanın özel bankacılık işinin en hızlı büyüyen ve en verimli alanı olduğunu söyledi. Sieg, planlanan işe alımların bölgesel dağılımına ilişkin ayrıntı vermezken, Asya'nın önemli bir pay alacağını belirtti. Citigroup, yaklaşık 400 uzmanın yanı sıra küresel olarak yaklaşık 100 özel bankacı işe almayı planlıyor.