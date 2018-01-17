Commerzbank: Dolar/TL yıl boyunca yükselir
Commerzbank, TCMB'den faiz adımı beklenmediğini, bu nedenle dolar/TL'nin yıl boyunca yukarı yönlü hareket edeceğini öngördü.
Commerzbank analistleri, 18 Ocak'ta düzenlenecek TCMB toplantısına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Analistler, "Piyasa şu an faizlerde bir değişiklik beklemiyor, ancak TCMB, lira değer kaybetmeye devam ederse kısa süre içinde baskı altında kalabilir" ifadesini kullandı.
Raporda, "Düşük reel faizden ötürü liranın olumsuz haberler karşısında hassas olmaya devam edeceği yönündeki görüşümüzü koruyoruz ve bu sebeple dolar/TL'nin yıl boyunca yükselmeyi sürdürmesini bekliyoruz" görüşüne yer verildi.