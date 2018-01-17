ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
11 °C

Commerzbank: Dolar/TL yıl boyunca yükselir

Commerzbank, TCMB'den faiz adımı beklenmediğini, bu nedenle dolar/TL'nin yıl boyunca yukarı yönlü hareket edeceğini öngördü.

Commerzbank: Dolar/TL yıl boyunca yükselir
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Commerzbank analistleri, 18 Ocak'ta düzenlenecek TCMB toplantısına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Analistler, "Piyasa şu an faizlerde bir değişiklik beklemiyor, ancak TCMB, lira değer kaybetmeye devam ederse kısa süre içinde baskı altında kalabilir" ifadesini kullandı.

Raporda, "Düşük reel faizden ötürü liranın olumsuz haberler karşısında hassas olmaya devam edeceği yönündeki görüşümüzü koruyoruz ve bu sebeple dolar/TL'nin yıl boyunca yükselmeyi sürdürmesini bekliyoruz" görüşüne yer verildi.

TCMB, 18 Ocak'ta ne yapacak?TCMB, 18 Ocak'ta ne yapacak?

merkez bankası faiz TCMB Commerzbank

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.