Commerzbank: TL'de coşku için fazla alan yok

12 Ekim 2017

ABD ile Türkiye arasında yaşanan kriz sonrası yükselişe geçen dolar/TL paritesi, dün cari açığın yılın en düşük seviyesine inmesi ve krizde tansiyonun azalması ile birlikte 3,64-66 seviyelerine indi. Commerzbank, dolar/TL paritesindeki bu gelişmelerle ilgili olarak, "Türk Lirası'nda coşku için çok fazla alan yok" değerlendirmesinde bulundu.

Foreks'in haberine göre, Türk Lirası'nın pazartesi günü ABD'nin vize yasağı kararı sonrasında yaşadığı şoku atlattığına işaret eden Commerzbank, ABD ile Türkiye arasında tırmanan tansiyonun etkisiyle yaklaşık son 6 ayın en düşük seviyesine gerileyen Türk Lirası'nın toparlanmasında ağustos ayında cari işlemler açığının daralmasını etkili olduğunu belirtti.

Commerzbank, "Ancak daralan cari işlemler açığının lirayı daha yukarı itmesi muhtemel değil. Türk Lirası'nda çoşku için çok fazla alan bulamıyoruz" dedi.

Verilerde aylık bazdaki değişiklikler göz ardı edildiğinde Türkiye'nin ticaret açığı ve cari işlemler açığının GSYH'ya oranlarının artmakta olduğuna işaret eden Commerzbank, bunda ana yönlendiricinin artan petrol talebi olduğunu ve bunun yakın zamanda değişmesinin muhtemel olmadığını ifade etti.