Dallas Fed Başkanı: Fed nötr faize ilerlemeli

15 Mayıs 2018

Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, Fed'in gelecek 18 ay içerisinde yüzde 2.5 - yüzde 3 aralığında nötr faiz oranına ilerlemesi gerektiğini söyledi.

Ekonominin kısa vadeli görünümünün iyi olduğunu ve Fed'in temel olarak kendisine verilen görevleri başardığını kaydeden Kaplan, "Faiz artırımları yavaş yavaş ve sabırlı olmalı" dedi.

"Fed bilanço büyüklüğünün 3 trilyon doların altında indiğini görmeyi arzu aderim" diye konuşan Kaplan, ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 2,50-2,75 büyümesini, 2020'de ise yüzde 1,75-2,0'a yavaşlamasını beklediğini de kaydetti. Kaplan, ABD ekonomisinin yüzde 3 büyüyebileceğini, ancak bunun iş gücüne katılım ve verimliliğe bağlı olduğunu vurguladı.

Hükümetin borç büyümesini er ya da geç yavaşlatması gerektiğini ifade eden Kaplan ayrıca, "Global faktörlerin çoğu deflasyonist" yorumunda bulundu.

"Fed faiz artırımlarına devam etmeli"