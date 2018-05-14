"Fed faiz artırımlarına devam etmeli"

14 Mayıs 2018

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, enflasyonun Fed'in yüzde 2 enflasyon hedefine sürdürülebilir bir şekilde ulaşmadığı dikkate alındığında faiz oranlarında kademeli artış yaklaşımını desteklemeye devam ettiğini bildirdi.

Fed'in faizi yüzde 3'ün üzerine çıkarmak zorunda kalabileceğini belirten Mester, "Benim görüşüme göre, orta vadeli görünüm gevşek para politikasının kademeli olarak kaldırılmaya devam edilmesini destekliyor. Gevşek para politikasının kademeli olarak kaldırılması, hem politika hedeflerimize yönelik riskleri dengelemek hem de finansal istikrar riskleri oluşturmaktan kaçınmak için en iyi strateji olarak görünüyor" dedi.

Enflasyonda keskin bir toparlanma beklemediğini ifade eden Mester, Fed'in yüzde 2 enflasyon hedefine sürdürülebilir bir temelde gelecek 1-2 yılda ulaşılabileceğini vurguladı.

"Fed'in faiz artırımı, piyasalara beklenmedik bir darbe vuracak"