"Fed'in faiz artırımı, piyasalara beklenmedik bir darbe vuracak"

13 Mayıs 2018

ABD'li yatırım danışmanlığı şirketi Bleakley Advisory Group uzmanlarından Peter Boockvar, Fed'in yeni faiz artırımıyla piyasalara beklenmedik bir darbe vuracağını söyledi.

CNBC'deki "Futures Now" programında konuşan Boockvar, Fed'in beklenen faiz artırımının piyasalarda sürpriz etkiler yaracağını savunarak, "Fed şeffaf davranarak faiz artırım döngüsünün etkisini hafifletmeye çalışıyor ve bizi sıkılaşmanın bir boyanın kurumasını izlemeye benzediği konusunda ikna etmek istiyor" dedi.

Daha sıkı para politikalarının piyasalarda Fed'in tahminlerinin ötesinde bir etki yaratacağını kaydeden Boockvar, "Bize ne söylerlerse söylesinler ve ne yaparlarsa yapsınlar, likiditedeki zayıflık devam ediyor. Size önceden yüzünüze bir yumruk atacağımı söylesem, yumruğun acısı değişmez" diye konuştu.

Fed'in bu yıl iki faiz artırımına daha gitmesinin beklendiğine dikkat çeken Boockvar, "Krediye bağımlı bir ekonomide faiz artırımı beni kaygılandırıyor çünkü Fed mühendislerinin yumuşak bir iniş yapması nadir görülen bir durum ve bu sefer bunu yapacakalrına pek inanmıyorum" ifadelerini kullandı. Boockvar, Fed'in son 13 faiz artırımı döngüsünün 10'unun resesyonla sonuçlandığını hatırlattı.

Fed'in faiz artırımlarına bilançodaki daralmanın eşlik etmesinin de büyük bir risk olduğunu belirten Boockvar, "Piyasadaki en büyük risk, bilançolarının kapsamı daralırken sıkılaştırmayı artırmaları" dedi.

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