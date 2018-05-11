St. Louis Fed Başkanı: Daha fazla faiz artırımına ihtiyaç yok
St. Louis Fed Başkanı James Bullard, Fed'e faiz artırımlarında ihtiyatlı olunması çağrısını tekrarlayarak, daha fazla faiz artırımına ihtiyaç olmadığını savundu.
St. Louis Fed Başkanı James Bullard, Fed'e faiz artırımlarında ihtiyatlı olunması çağrısını tekrarladı.
Faiz oranlarının hali hazırda 'nötr' seviyeye yaklaşmakta olduğuna işaret eden Bullard, daha fazla faiz artırımına ihtiyaç olmadığını savundu.
Sprigfield Bölgesi Ticaret Odası'nda konuşan Bullard, faizlerin artık ekonomiyi canlandırmayan, teşvik etmeyen bir seviyeye ulaşmış olabileceğine işaret etti.
Bu ortamda faizlerde artırımlara devam etmenin, son vergi indirimleri ile yaşanabilecek işletme yatırımları artışını riske sokabileceğini, enflasyon beklentisini Fed hedefinin gerisinde bırakacağını ve istihdam piyasası için sağlıklı şartları bozabileceğini ifade eden Bullard, "Cari makroekonomik şartlar dikkat alındığında politika faizini daha da artırmak konusunda ihtiyatlı olunmalı" diye konuştu.
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