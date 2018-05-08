Richmond Fed Başkanı: Faizlerin yükselmesi için alan var

08 Mayıs 2018

Richmond Fed'in yeni başkanı Thomas Barkin, göreve geldikten sonra para politikasına ilişkin yaptığı ilk konuşmada, ABD ekonomisinin kayda değer şekilde güçlü olduğu dikkate alındığında faiz oranlarının daha yukarı gitmesi için alan bulunduğunu söyledi.

Barkin, "Para politikası hala oldukça genişlemeci. İşsizliğin düşük ve enflasyonun hedefimizde olduğu ortamda faizlerin nötr, doğal seviyesine doğru gitmesi muhtemel" diye konuştu.

George Mason Üniversitesi'nde konuşan Barkin, "Ekonominin performansı kayda değer şekilde güçlü, büyüme trendin üzerinde, işsizlik düşük ve enflasyon hedeflenen seviyede" dedi. Para politikasının hala oldukça genişlemeci olduğunu ifade eden Barkin, ABD ekonomisindeki güçlenme dikkate alındığında cari duruşun uygun olduğu tartışmanın zor olduğunu vurguladı.

Barkin konuşmasında bu yıl kaç faiz artırımı görmeyi beklediği konusunda bilgi vermedi.

Fed yetkililerinden Amerika değerlendirmesi