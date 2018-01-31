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DenizBank hisselerinde yükseliş sürüyor

DenizBank payları, satış haberinin ardından yükselişini sürdürüyor.

DenizBank hisselerinde yükseliş sürüyor
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DenizBank hisseleri, satış haberinin ardından yükselişini sürdürüyor.

Dün açılışta yüzde 20 yükselerek 5,77 lira ile "tavan" olan banka hisseleri, bu sabah yüzde 17,85 artışla 6,81 lira seviyesinde yer alıyor. BIST 100 ise yüzde 0,40 primli.

Sberbank, DenizBank'taki hisselerinin satışı için Emirates NBD ile görüşmelere başladığını duyurmuştu. 

Bloomberg'in haberine göre Çinli bir banka da satışla ilgileniyor.

DenizBank'ın satışı için görüşmeler başladıDenizBank'ın satışı için görüşmeler başladı

Sberbank DenizBank hisse

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