Deutsche Bank: Dünyanın en ucuz parası Türk Lirası

11 Ocak 2019

Deutsche Bank stratejisti George Saravelos, Türk Lirası'nın dünyanın en ucuz para birimi olduğunu, dolar karşısında yıl başından bu yana yüzde 3 değer kaybettiğini belirtti.

Saravelos, en pahalı para olarak ise Çin Yuanı'nı işaret etti ve yuanın dolar karşısında cuma günü 6 ayın en yüksek seviyesine çıktığına dikkati çekti.

Deutsche Bank Stratejisti ayrıca Japon Yeni'nin önde gelen paralar içinde en ucuzu olduğunu belirterek, "Bu Japon Yeni'ne yatırım yapmamızın nedenlerinden biri" diye konuştu.