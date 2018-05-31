"Deutsche Bank'ın ABD'deki faaliyetleri sorunlu"

31 Mayıs 2018

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi Deutsche Bank'ın ABD'deki faaliyetlerinin Fed tarafından geçen yıl "sorunlu" olarak nitelendiğini bildirdi.

Konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırılan haberde Fed'in yaptığı bu değerlendirmenin daha önce kamuya açıklanmadığı ifade edildi.

Haber üzerine hisseleri yüzde 5'in üzerinde gerileyen Deutsche Bank yeterli düzeyde sermaye ve likidite rezervine sahip olduğunu, ABD faaliyetleri hakkında düzenleyici kuruluşlar tarafından tespit edilen zayıflıkların giderilmesi için çalışma yürütüldüğünü belirtti.

Haberde "sorunlu durumda" nitelemesinin Fed tarafından zayıflığı belirtmek için kullanılan en güçlü ifadelerden biri olduğu belirtildi.

Kaynak: Reuters