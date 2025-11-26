Deutsche Bank'tan dolar uyarısı: 2026'da düşüş bekleniyor

Deutsche Bank, doların önümüzdeki dönemde değer kaybedeceğine ilişkin beklentisini güncelledi. Bankanın döviz stratejistleri tarafından hazırlanan yeni rapora göre, ticaret ağırlıklı dolar endeksinin 2026 sonuna kadar yaklaşık yüzde 6 gerilemesi öngörülüyor.

"'Trump şoku' geride kaldı"

Raporda, 'Trump şoku' olarak adlandırılan etkinin artık geride kaldığı belirtilirken, doların zayıflamasını destekleyen temel unsurların hâlâ geçerliliğini koruduğu vurgulandı. Değerleme ölçütleri, ABD’nin dış denge görünümü ve para politikası döngülerinin birlikte ele alındığında dolar için belirgin bir düşüş eğilimine işaret ettiği ifade edildi.

Özellikle ABD’nin genişleyen cari işlemler açığının dolar üzerindeki baskıyı artırdığına dikkat çekilen raporda, değer kaybının 2025 yılında önceki tahminlere kıyasla daha yavaş gerçekleşmesinin beklendiği belirtildi.

Euro/dolar için 1,25 tahmini

Avrupa tarafına ilişkin değerlendirmelerde, euro/dolar paritesinin 2026 sonunda 1,25 seviyesine yükselmesinin beklendiği kaydedildi. Paritenin hâlihazırda 1,15855 seviyesinde olduğu hatırlatıldı. Bu beklentiyi destekleyen faktörler arasında küresel büyümenin yeniden pozitife dönmesi, Avrupa ekonomilerinde döngüsel toparlanma ve bölgenin güçlü dış finansal pozisyonu gösterildi.