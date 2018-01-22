Dış piyasalar haftaya negatif başladı

22 Ocak 2018

Küresel piyasalar, ABD'de "hükümetin kapanması" ve Almanya’da koalisyon görüşmeleri ile yoğun veri akışının takip edileceği haftaya karışık başladı.

ABD borsa vadeli işlemleri, Asya borsaları ve dolar ABD'de Başkan Donald Trump ile Demokratlar arasında göçmen politikaları hakkındaki görüş ayrılığı nedeniyle kamu hizmetlerinin ödeneksizlikten durdurulması sonrası geriledi.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0.1 gerilerken, Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0.2 ekside bulunuyor.

S&P 500 vadeli işlemleri yüzde 0.1 gerilerken, ABD'nin Hazine tahvil getirileri yükseldi.

ABD'nin 10 yıl vadeli Hazine tahvilinin getirisi yüzde 2.672'ye kadar yükselerek üç buçuk yılın zirvesini gördü.

ABD'de Cumhuriyetçi ve Demokrat partilerin Senato liderleri kamu hizmetlerinin iki gün önce durmasına neden olan anlaşmazlığın çözümü için dün görüştüler. Ancak Senato'da kamu hizmetlerine geçici ödenek ayrılması için bugün TSİ 09:00'da yapılması planlanan oylama iptal edilerek TSİ 20:00'ye alındı. Bu durumda ABD piyasaları açıldığında federal hükümet hizmetleri hâlâ askıda olacak.

Devlet hizmetlerinin kısa süreli askıya alınmasının yakın vadede ekonomiye asgari etkisi olması beklense de, uzmanlar Washington'daki anlaşmazlığın uzun sürmesi halinde yatırımcıların ABD varlıklarına ilgisinin azalabileceğine dikkat çekiyorlar.

Almanya'da hükümet kurma çalışmaları izleniyor

Avrupa tarafında, bu hafta perşembe günkü Avrupa Merkez Bankası (ECB) kararları öncesinde Almanya'daki hükümet kurma çalışmalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD) delegeleri, hafta sonu gerçekleştirilen kurultayda, Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile koalisyon görüşmelerine geçilmesine yeşil ışık yaktı. Böylece Almanya'da büyük koalisyon kurulması ve hükümet belirsizliğinin ortadan kalkması için ilk adım atılmış oldu. Söz konusu gelişmelerle euro/dolar paritesi 1,23'ü test etmesine karşın analistlerin direnç olarak nitelendirdiği bu seviyede etkisini artıran kâr satışlarıyla kazançlarını geri vererek 1,2200-1,2250 bandında dengelendi.

Piyasalarda kayıplar sınırlı oldu