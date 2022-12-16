Doğuş Otomotiv’in uyum notu 9,74

Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret AŞ hakkında hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Raporu açıklandı.

Kobirate’in “BIST’te işlem gören Birinci Grup Şirketler” için hazırladığı metodolojisinde tanımlı 456 kriteri inceleyerek yaptığı çalışmalar sonucunda Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu ana başlıkları derecelendirildi ve Doğuş Otomotiv’in geçtiğimiz dönem 9,70 olan Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu 9,74 olarak revize edildi.

Doğuş Otomotiv’in Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygunluğunun derecelendirmesine ilişkin rapor yönetici ve ilgililerle yapılan görüşmeler, kamuya açık bilgiler ile diğer belge ve bilgilerin detaylı incelemesi ve gözlemlenmesi sonucunda hazırlandı.

Doğuş Otomotiv bu başarıyı, özellikle sürdürülebilirlik alanında gerçekleştirdiği yoğun ve sistematik çalışmalar, çalışanların yönetim kademesinde temsil edilmesi amacıyla uygulanan çalışan temsilcisi seçimi, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ilkelerine gösterdiği uyum ve insan kaynakları alanında uzun yıllardır sürdürdüğü uygulamalar neticesinde elde etti.

Bu sonuç Doğuş Otomotiv’in Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine çok büyük ölçüde uyum sağladığının ve BİST kurumsal yönetim endeksinde bulunmayı üst düzeyde hak ettiğinin bir göstergesini de oluşturuyor.