Dolar 4.44 seviyesinde

17 Mayıs 2018

Dün 4,50'nin üzerine çıkarak rekor kıran dolar/TL, TCMB’den gelen “Piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumları yakından takip edilmektedir. Gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkileri de dikkate alınarak gerekli adımlar atılacaktır” açıklaması sonrası 4,40 seviyesine kadar gevşedi. MB Başkanı Murat Çetinkaya ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşeceği haberleri de kurun düşmesinde rol oynadı.

Dolarda bu sabah yukarı yönlü eğilim korundu. Dolar/TL kuru, bu sabah 4.46 seviyesinin üzerini test ederken, euro 5.26 lira seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalardaki gelişmekte olan ülkelere yönelik endişeler ve fon çıkışlarının son dönemde hiç olmadığı kadar kuvvetli olduğunu belirten analistler, ekonomi yönetiminden ve Merkez Bankası’ndan piyasayı rahatlatan hamleler gelmesini bekliyor.

Dolar/TL saat 10.52'de 4,4442, euro/TL ise 5,2580 seviyesinden işlem gördü.

Dolar endeksindeki yükselişin yanısıra Euro Bölgesi enflasyon verisinde yaşanan düşüş, euro/dolar paritesinin 1,18'in altına inmesine neden oldu. Dolar/euro paritesi bu sabah yeniden 1.18 düzeyinde seyrediyor.

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