Dolar 4.55'ten geri döndü
Dolar kuru, Merkez Bankası'nın 300 baz puanlık faiz hamlesi sonrasında 4.55 seviyesine kadar gevşedikten sonra yeniden 4.60'ın üzerine çıktı.
Gün içerisinde yüzde 5 yükselişle 4.9270 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, Merkez Bankası PPK'nın olağanüstü toplantısı ve sonrasında gerçekleştirdiği geç likidite penceresinde 300 baz puan faiz artışıyla hızlı bir şekilde geri çekildi. Kur, ilk tepki olarak tarihi zirveden yaklaşık 40 kuruş uzaklaştı.
4.5549 seviyelerine kadar gerileyen dolar/TL, saat 20:20'de yüzde 1 düşüşle 4.62 seviyesinde yer aldı.
Öte yandan gün içerisinde 5.7694'e kadar çıkarak rekor kıran euro 5.3327'ye kadar geriledikten sonra aynı saatte 5.40'ta bulunuyordu.
Kararın gerçek yansıması yarın sabah piyasalar açıldıktan sonra görülmesi bekleniyor.
TCMB'den 300 baz puan faiz artışı