Dolar 4.60 seviyesinin altına indi

04 Haziran 2018

Bu sabah 4.6793 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, enflasyon verisinin açıklanması sonrası 4.60'ın altına indi.

Kredi derecelendirme kuruluşları Fitch ve Moody's açıklamaları ile dolar/TL haftaya yükselişle başlarken piyasada Merkez Bankası'nın bir sonraki faiz adımının yön ve zamanını anlamak adına enflasyon verileri yakından izlenecek.

Türkiye'nin kredi notunu Mart ayında Ba2'ye indiren derecelendirme kuruluşu Moody's, makro ekonomi politikalarının geleceği hakkındaki belirsizlik nedeniyle kredi notunu yeni bir indirim için izlemeye aldı.

Moody's ve Fitch

Moody's derecelendirme yöntemine göre izleme süresi 90 günden 180 güne kadar uzayabiliyor. Aşağı yönlü izlemelerin yarısı not indirimi ile sonuçlanıyor.

Fitch ise 25 Türk bankasının uzun vadeli yabancı para cinsi kredi notunu olası bir indirim için izlemeye aldı.

İzlemenin altı ay içinde tamamlanacağı belirtilen değerlendirmede, "Ekonomik ve finansal piyasa koşullarında belirgin bir bozulma olmaması halinde çoğu banka için bir kademe indirim" ile sınırlı olacağı ifade edildi.

Türkiye'nin kısa vadede yeni bir not indirimi ile karşı karşıya kalabileceği endişelerinin baskısıyla cuma günü dolar karşısındaki kayıpları bir ara yüzde 2'yi aşmıştı.

Bankacılar perşembe ve cuma günü Fitch'in bir not indirimi yapabileceğine dair söylentilerin piyasada etkili olduğunu belirtmişti.

Enflasyon mayısta beklentileri aştı

TCMB'nin mayıs ayı enflasyon verisine göre yeni para politikası tepkisi verebileceğine yönelik beklentilerin Londra ziyaretindeki açıklamalarla kuvvetlenmesi verinin piyasalar tarafından çok daha yakından izlenmesine neden oluyor.

Dolar/TL perşembe günü işlem gördüğü 5.54 civarından cuma günü bu endişelerle 4.6450'ye kadar yükselmişti. Kur basında yer alan ve not gözden geçirmelerinin bankalarla sınırlı kalabileceğine işaret eden haberlerin ardından cuma gününü 4.60'ın hemen altında tamamlamıştı. Dolar/TL bu sabah ise güne 4.67 seviyesinde başladı. Enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası geri çekilen kur saat 10.25'de 4.5990 seviyesinden işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL ise 5.3879 civarında seyretti.

Londra etkisi kalıcı olmadı

Dolar/TL, Merkez Bankası'nın (TCMB) son dönemde attığı adımlar ve Londra'da yabancı yatırımcılar ile gerçekleştirilen toplantıların TCMB'ye olan güveni tazelemesiyle 4.9290 seviyesindeki tarihi zirvesinden yönünü aşağı çevirmiş, 4.45 seviyesinin altına kadar gerilemişti. Ancak kur bu seviyelerde kalıcı olamadı.

Kaynak: Reuters