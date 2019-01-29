Dolar 5.30'un üzerinde fakat yukarı hareket tetiklenmedi

29 Ocak 2019

Küresel risk iştahı ABD-Çin ticaret görüşmelerine ilişkin endişelerle baskı altında kalırken, dolar/TL'de 5.30 seviyesinin üzerindeki hareket devam ediyor.

Piyasalar Fed'in yarınki faiz kararına odaklanmış durumda. Ayrıca, ABD-Çin ticaret müzakereleri ve İngiltere Başbakanı Theresa May'in bugün Brexit için sunduğu B planının parlamentoda yapılacak oylaması izleniyor.

Cuma kapanışta 5.2687 seviyesinde olan dolar/TL bugün saat 09:21'de 5.3250'de yer aldı. Cuma 6.0168'deki euro/TL ise aynı saatte 6.0970 seviyesindeydi. Sterlin/TL de cuma günkü 6.9647'den 7.0145'e gelmiş durumda.

Piyasa katılımcıları Fed'in Federal Açık Piyasa Komitesi'nin bugün ve yarın yapacağı politika toplantısına odaklanmış durumda. Yatırımcılar, Fed'in, ABD'deki şirket bilançolarının zirveye ulaştığı sinyalleri ve hem ülke içinde hem de küresel olarak ekonomik ivme kaybı nedeniyle para politikasına ilişkin 2018'dekinden daha temkinli yaklaşım sergilemesini bekliyorlar. Faiz oranı vadeli işlem piyasası Fed'in bu yıl faiz artırımı yapmasını fiyatlamıyor.

Öte yandan ABD Adalet Bakanlığı'nın Huawei'yi, ABD'li şirket T-Mobile'a ait ticari sırları çalmak ve İran yaptırımlarını ihlal ederek bankaları dolandırmakla suçlamasının ardından küresel büyümeye ilişkin kötümserlikle zaten sarsılmış olan yatırımcı güveni tekrar zedelendi.

"Yüksek oynaklık yok, bant içinde hareket ediyor"

Integral Yatırım Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya Özer, Huawei'ye suçlamalar yöneltilmesinin küresel risk iştahını etkilediğini ancak Fed ile ABD ekonomisi ve küresel büyümeye yönelik haberlerin de risk unsuru olduğunu söyleyerek, "Piyasa dış risklere açık halde. Fed çok önemli, Powell'ın açıklamaları ön planda olacak" dedi.

Bu sabah dolar karşısında diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinin de yatay/negatif hareket ettiğini söyleyen Özer, dolar endeksinin bir miktar yukarı gitmesinin de baskı yarattığını belirterek, kurda daha yukarı hareketin tetiklenmesi için 5.50'nin üzerine yerleşmesi gerektiğini belirtti. Yalçınkaya, "Dolar/TL'de 5.25'lerden teknik yukarı hareket görüyoruz ancak halen yüksek oynaklık yok, bant içinde hareket ediyor" dedi.

Analistler kurdaki yükselişte Suriye konusundaki gelişmeler ve son dönemdeki aşağı hareketin ardından bu haftaki gelişmeler öncesi kâr realizasyonu olarak da değerlendiriyor.

Fed öncesi piyasalarda bir kez daha Huawei tedirginliği

Kaynak: Reuters