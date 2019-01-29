Fed öncesi piyasalarda bir kez daha Huawei tedirginliği

29 Ocak 2019

Asya borsaları ABD'nin Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei'ye suçlamalar yöneltmesinin uzun süredir beklenen ABD-Çin ticaret anlaşması umutlarına yeni bir darbe vurmasıyla gerilerken, dolar iki haftanın dip seviyesine yakın seyrediyor.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi dalgalı seyir izleyerek güne başladıktan sonra diğer bölgesel piyasaların açılmasıyla kayıplarını artırdı. Avustralya ve Yeni Zelanda kayıplara öncülük etti. Avustralya borsası yüzde 0.7, Güney Kore'nin KOSPI endeksi yüzde 0.3 geriledi. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 1 geriledi. ABD borsası vadeli işlemleri Wall Street'deki zayıf seyrin ardından ivme kaybetti. S&P 500 endeksinin vadeli işlemleri yüzde 0.4 geriledi.

ABD Adalet Bakanlığı'nın Huawei'yi, ABD'li şirket T-Mobile'a ait ticari sırları çalmak ve İran yaptırımlarını ihlal ederek bankaları dolandırmakla suçlamasının ardından küresel büyümeye ilişkin kötümserlikle zaten sarsılmış olan yatırımcı güveni tekrar zedelendi.

Piyasalar Çin Başbakan Yardımcısı Liu He'nin yarın ve perşembe günü ABD yetkilileriyle yapacağı ticaret görüşmelerini temkinli bir şekilde beklerken, Huawei'ye yönelik bu suçlama ABD ve Çin arasındaki ticaret anlaşması ihtimalini zedeleyebilir.

Japon Yeni, ABD Adalet Bakanlığı'nın Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei'yi dolandırıcılıkla suçlayarak ABD-Çin ticaret gerilimlerini artırmasının ardından, yatırımcıların güvenli liman varlıklara yönelmesiyle başlıca para birimleri karşısında yükseldi.

Piyasa belirsizliği ya da ekonomik stres dönemlerinde talep gören yen yüzde 0.15 artışla 109.19'a çıkarken, dolar endeksi 95.72 ile yatay seyrediyor.

Piyasalar, Fed'in faiz kararını bekliyor

Piyasa katılımcıları Fed'in Federal Açık Piyasa Komitesi'nin bugün ve yarın yapacağı politika toplantısına odaklanmış durumda. Fed Başkanı Jerome Powell'ın küresel ivmenin zayıflamasıyla ABD ekonomisine yönelik artan riskleri ifade etmesi bekleniyor.

Yatırımcılar, Fed'in, ABD'deki şirket bilançolarının zirveye ulaştığı sinyalleri ve hem ülke içinde hem de küresel olarak ekonomik ivme kaybı nedeniyle para politikasına ilişkin 2018'dekinden daha temkinli yaklaşım sergilemesini bekliyorlar. Faiz oranı vadeli işlem piyasası Fed'in bu yıl faiz artırımı yapmasını fiyatlamıyor.

Petrol, Venezuela yaptırımı sonrası hafif yükseldi

Bu arada petrol fiyatları, ABD'nin Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'ya yaptırım getirmesinin ardından hafif yükseldi. ABD'nin bu adımı Venezuela'nın ABD'ye yaptığı ham petrol ihracatını ciddi ölçüde sınırlayabilir.

Bu adıma rağmen işlemciler yüksek miktarda küresel petrol arzının ve Çin başta olmak üzere ekonomik yavaşlamanın ham petrol fiyatlarını kontrol altında tuttuğunu söylüyorlar. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0.2 artışla 60.05 dolarda.

Altın fiyatları yedi aydan uzun sürenin zirvesinde

Altın fiyatları, ABD Adalet Bakanlığı'nın Huawei'yi dolandırıcılıkla suçlamasının ardından yatırımcıların ABD-Çin ticaret gerilimlerinde tırmanma endişeleriyle riskli varlıklardan uzaklaşmasıyla yedi aydan uzun sürenin zirvesini gördü. Spot altının ons fiyatı ilk işlemlerde 1,304 dolar ile 14 Haziran 2018'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra 1,303 dolarda bulunuyor.

Dolar 5.30'un üzerinde fakat yukarı hareket tetiklenmedi

Fed, faizi pas geçecek!

Kaynak: Reuters