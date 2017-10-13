Dolar aşağı yönlü seyrediyor

13 Ekim 2017

ABD ile vize gerginliğinin çözüleceği algısı ve Fed tutanakları sonrası gerileyen dolar/TL dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'ye yönelik sert açıklamaları ile tekrar yükselirken, kur bu sabah 3.65 civarında seyrediyor.

Dün akşam saatlerinde 3.3595/3.6603 seviyesinde olan dolar/TL, bu sabah 3.6480 / 3.65550 aralığında bulunuyor.

Dün aynı saatte 3.9960/3.9982 seviyesinde olan sepet bazında TL bu sabah 3.9893/3.9922, 4.3330/4.3359 seviyesindeki euro/TL ise 4.3258/4.3292 seviyesinde bulunuyor.

Dolar/TL'de 3.65 seviyesi üzerinde kalındıkça yukarı hareketin devam edebileceği belirtilirken, piyasalar ABD ile ilgili gelişmeleri izlemeye devam ediyor.

Yurtdışında ise saat 15:30'da ABD TÜFE, çekirdek TÜFE, perakende satışlar ve çekirdek perakende satışlar, saat 17:00'da ise Michigan tüketici güven endeksi izlenecek.

Dolar ABD tahvil getirilerinin bir süreliğine zirveye ulaşmasıyla son günlerde değer kaybederken, Fed tutanakları Fed yetkilileri arasında enflasyon konusundaki fikir ayrılıklarının arttığını gösterdi. Bu noktada günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak ABD TÜFE verisi dolar için büyük bir test olacak.

Analistler dolar/TL'de 3.65 seviyesi üzerinde kalındıkça yukarı hareketin daha olası olduğunu, ABD TÜFE verisinin yüksek gelmesi halinde de kurda yükselişin tetiklenebileceğini belirtiyor.

Piyasalar ABD TÜFE'yi bekliyor