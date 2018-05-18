Dolar dalgalı seyrediyor

18 Mayıs 2018

Haftanın son işlem gününe yatay seyirle başlayan dolar/TL'de aşağı yönlü denemelerin sınırlı kaldığı görülüyor. Günün ilk işlem saatleri içinde 4.47 seviyesini test eden kur, ardından 4.44 seviyelerine doğru çekildi. Ancak, düşüşlerin sınırlı kaldığı gözlenen dolar/TL yeniden yükselişe geçti ve 4,48'i aştı. Kur, saat 12:10 itibariyle 4.4810 seviyesinde yer aldı.

Dün küresel piyasalarda değerlenen dolara paralel yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 1,01 artışla 4,4589'dan tamamlamıştı.

Uluslararası piyasalarda ABD'de 10 yıllık tahvil faizlerinin ve dolar endeksinin yükseliş eğilimini devam ettirmesi, gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 3,1293 ile 2011'den bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, dolar endeksi de analistlerin önemli direnç olarak nitelendirdikleri 93,5 seviyesini test ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın mayıs ayı beklenti anketinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmaları ve ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret görüşmelerinin de yatırımcıların odağında olacağını ifade etti.

Teknik açıdan dolar/TL'de tarihi zirvesi konumundaki 4,5011'in direnç konumuna geldiğini söyleyen analistler, 4,40'ın ise kısa vadede destek olarak öne çıkabileceğini dile getirdi.

TCMB beklenti anketi izleniyor

Kaynak: AA