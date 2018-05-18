TCMB beklenti anketi izleniyor

18 Mayıs 2018

Küresel piyasalarda karışık bir seyir izlenirken, yurt içinde bugün açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mayıs ayı beklenti anketi takip edilecek.

ABD'de dün açıklanan makro ekonomik verilerin beklentilerden iyi gelmesi sonrasında 10 yıllık tahvil faizleri yükseliş eğilimini sürdürürken, dolar endeksi de analistlerin önemli direnç olarak nitelendirdikleri 93,5 seviyesini test etti. Pay piyasalarında ise ABD ile Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerine ilişkin iyimserliğe karşın negatif bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,22, S&P 500 endeksi yüzde 0,09 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,21 değer kaybetti.

Avrupa tarafında, İtalya'da hükümet kurma çalışmalarında ilerleme kaydedildiğine yönelik açıklamalara karşın belirsizliklerin halen sürüyor olması nedeniyle siyasi gelişmeler gündemi meşgul etmekte. Dün euro/dolar paritesi sınırlı düşüşle 1,18 in hemen altında dengelenirken, zayıflayan eurodan destek bulan Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,91, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,98, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,29 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,70 değer kazandı.

Bugün Japonya'da açıklanan nisan ayı enflasyon verisinin yıllık yüzde 0,6 ile beklentilerin altında kalmasına karşın dolar/yen paritesinin 111 ile 4 ayın en yüksek seviyesine çıkması pay piyasalarını destekledi. Kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kazandı.

Dolarda yüksek seyir sürüyor

Yurt içinde, BIST 100 endeksi, dün gün içinde analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 103.000 puana yakın seviyeye yükselse de etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek yüzde 0,28 azalışla 101.869 puandan kapandı. Dün yüzde 1,01 yükselerek 4,4589'a çıkan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında sınırlı yükselişle 4,4640 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin mayıs ayı beklenti anketinin, yurt dışında ise Euro Bölgesi dış ticaret verilerinin takip edileceğini belirterek, Fed üyelerinin konuşmaları ve ABD ile Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerinin de yatırımcıların gündeminde olacağını dile getirdi.

ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksindeki yükseliş eğiliminin, gelişmekte olan ülke varlıkları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğine dikkati çeken analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.000 puanın destek, 103.000 seviyesinin direnç konumunda olduğunu, bu seviyelerin kırılması durumunda kırılma yönüne doğru hareketin ivme kazanabileceğini söyledi.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mart ayı kısa vadeli borç istatistikleri

10.00 Türkiye, nisan ayı konut satışları

11.00 Euro Bölgesi, mart ayı dış ticaret dengesi

14.30 Türkiye, TCMB mayıs ayı beklenti anketi

Kaynak: AA