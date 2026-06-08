Dolar düşecek mi? Dev bankadan dikkat çeken tahmin
Küresel piyasalarda doların yönüne ilişkin dikkat çeken bir tahmin geldi. Morgan Stanley, risk iştahının toparlanması ve Fed'in faiz artırımından kaçınması halinde dolar üzerinde baskının artabileceğini değerlendirdi.
Morgan Stanley stratejistleri, küresel piyasalarda risk iştahının güçlenmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımına gitmemesi halinde dolar üzerinde aşağı yönlü baskının artabileceğini değerlendirdi.
Kurum, önümüzdeki aylarda doların değer kaybedebileceğine işaret ederken, faiz politikalarının para birimleri üzerindeki etkisine dikkat çekti.
Risk iştahı dolar üzerinde baskı yaratabilir
Morgan Stanley stratejistleri, ABD faizlerinde yeni bir yükseliş görülmeyen ortamda piyasalardaki pozitif risk algısının dolar açısından olumsuz bir tablo oluşturabileceğini belirtti.
Buna karşılık ABD ekonomisinin güçlü seyrini koruması ve faizlerin diğer büyük ekonomilere kıyasla daha fazla yükselmesi halinde görünümün dolar lehine değişebileceği ifade edildi.
Merkez bankalarının kararları takip ediliyor
Morgan Stanley değerlendirmesinde, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) bu ay faiz artırmasının beklendiğini hatırlattı.
Stratejistler, diğer merkez bankalarının adımlarıyla faiz farklarının daralmasının ve risk iştahındaki toparlanmanın dolar üzerindeki baskıyı artırabileceğini belirtti.
Dolar endeksi için yeni tahmin
Piyasalarda doların başlıca para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi (DXY), yüzde 0,2 düşüşle 99,921 seviyesine geriledi.
Morgan Stanley, dolar endeksinin önümüzdeki dönemde 94,000 seviyesine kadar düşebileceğini tahmin ediyor.