Dolar, enflasyon öncesi yatay
Dolar/TL enflasyon verisinin açıklanacağı güne 3.77 civarında yatay başladı.
Dolar kuru, haftanın ilk işlem gününe yatay hareketle 3.77 seviyesinden başladı.
Dolar endeksindeki zayıf hareketten bulduğu destekle geçtiğimiz hafta genel olarak 3.75 civarında seyreden kur, cuma günü beklentilerin üzerinde gelen ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası yukarı yönlü hareketlenerek haftayı 3.77'den kapatmıştı.
Dolar/TL saat 07:30'da 3.7735 seviyesinde yer aldı. Aynı dakikalarda euro/TL 4.7030'dan işlem gördü.
Bugün yurt içi piyasada izlenecek en önemli veri ocak enflasyonu. 2017 yılını yüzde 11.92 seviyesinde tamamlayan enflasyonun baz etkisiyle ocak ayında geri çekilmesi bekleniyor, analistlerin öngörüsü yıllık ortalama 10.70 yönünde.