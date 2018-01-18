Dolar, euro karşısında bir miktar toparlandı

18 Ocak 2018

Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkilileri tarafından bu hafta dile getirilen endişeler euronun kazanımlarını törpüledi.

Euronun düşüşü diğer büyük ekonomilerin merkez bankalarının daha senkronize bir küresel toparlanma sürecinde sıkı para politikasına doğru yönelmeye başlamasıyla baskı altında kalan doların toparlanmasına yardımcı oldu.

Euro saat 08:55'te 1.2205 dolardan işlem gördü. Parite dün Aralık 2014'den bu yana en yüksek seviyesi olan 1.2324 dolar seviyesindeydi. Öte yandan dolar endeksi dün 89.98'e kadar gerilemesinin ardından bu sabah 90.65 civarında yer aldı.

ECB yetkilisi Ewald Nowotny'in gazetecilere yaptığı açıklamada, euronun dolar karşısındaki değer kazanımının "yararlı olmadığı" belirtmesinin ardından euro geriledi. Nowotny, para politikasının "uzun süre gevşek" olmaya devam edeceğini göz ardı etmediğini de belirtti.

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Kaynak: Reuters