Dolar geri çekiliyor, borsada kazanç yüzde 2'yi geçti

09 Mayıs 2018

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) TL uzlaşmalı döviz satım ve TL depo karşılığı döviz depo ihalelerine ilişkin düzenlemeleri ve ekonomi yönetiminin toplanacağı haberleri ile dolar/TL 4,25'nın altına gerilerken, BIST 100 endeksi 101.500 puanın üzerine çıktı.

Güne yükselişle başlayan ve 4,3746 ile tarihi zirvesini gören dolar/TL, TCMB'nin attığı adımlar ve öğleden sonra ekonomi yönetiminin Külliye'de toplantı gerçekleştireceği haberleri ile düşüşe geçti. Döviz kurlarındaki düşüşün pozitif katkısı ile alımların güçlendiği Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise yüzde 2'den fazla artışla 101.500 puanın üzerine çıktı.

Dolar/TL, bu gelişmelerle 4,2558'i görmesi sonrasında saat 16.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,7 azalışla 4,2588'den alıcı bulurken, euro/TL yüzde 1,5 düşüşle 5,0609, sterlin/TL de yüzde 1,5 gerileyerek 5,7853'ten işlem görüyor.

TCMB bugün yaptığı açıklamada Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri yoluyla oluşacak pozisyon tutarı mevcut 5,3 milyar dolardan 7,1 milyar dolara ulaşabileceğini belirtirken, ayrıca TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde de tutarı 1 milyar 250 milyon dolardan 1 milyar 500 milyon dolara yükseltti.

Analistler, Merkez Bankası'nın adımları ve öğleden sonra İstanbul'daki toplantılarını iptal eden ekonomi yönetiminin, Ankara'da toplanacağına ilişkin haberlerin Türk lirası varlıklara ilgiyi artırdığını kaydetti.

Borsa İstanbul'da sabah saatlerinde 97.849,20 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu gelişmelerle yükselişe geçerek yüzde 2,2'den fazla artışla 101.647 puanı geçti.Endeks aynı dakikalarda 100.800 seviyesinden işlem gördü.

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