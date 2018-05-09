Ekonomi yönetimi külliyeye çağrıldı
Cumhurbaşkanlığı, doların 4,40 liraya dayanması sonrasında ekonomi yönetimini külliyeye çağırdı.
Jülide Yiğittürk Gürdamar
Dolar/TL’nin 4.40’a dayanmasına neden olan ABD Başkanı Trump’ın ülkesinin İran’la nükleer anlaşmadan ayrılacağını ve yaptırımların yeniden uygulanacağını açıklaması Ankara’da hareketlilik yarattı. Dün gece yarısı Cumhurbaşkanlığı ekonomi yönetimini söz konusu gündemle külliyeye çağırdı.
İstanbul’da TKBB’nin olağan genel kuruluna katılan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben’nin söz konusu toplantı sonrasında Ankara’ya dönecekleri ve öğleden sonra yapılacak TSPB ve FKB’nin genel kuruluma katılmayacağı öğrenildi.