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Ekonomi yönetimi külliyeye çağrıldı

Cumhurbaşkanlığı, doların 4,40 liraya dayanması sonrasında ekonomi yönetimini külliyeye çağırdı.

Ekonomi yönetimi külliyeye çağrıldı
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Jülide Yiğittürk Gürdamar

Dolar/TL’nin 4.40’a dayanmasına neden olan ABD Başkanı Trump’ın ülkesinin İran’la nükleer anlaşmadan ayrılacağını ve yaptırımların yeniden uygulanacağını açıklaması Ankara’da hareketlilik yarattı. Dün gece yarısı Cumhurbaşkanlığı ekonomi yönetimini söz konusu gündemle külliyeye çağırdı.

İstanbul’da TKBB’nin olağan genel kuruluna katılan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben’nin söz konusu toplantı sonrasında Ankara’ya dönecekleri ve öğleden sonra yapılacak TSPB ve FKB’nin genel kuruluma katılmayacağı öğrenildi.

Son dakika ekonomi külliye

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