Dolar güven kriziyle sallanıyor! Euro ve dolar kaç TL oldu? 12 Nisan Cumartesi güncel döviz kurları!

ABD yönetiminin devreye aldığı yeni gümrük vergilerinin küresel ticarete olan etkisi, yatırımcıları tedirgin etmeye devam ediyor. Resesyon korkularını artıran bu hamlelerin ardından dolar üzerindeki baskı da giderek güçlendi. Dünkü düşüş eğilimi kapanışta da devam ederken, dolar birçok para birimi karşısında önemli kayıplar yaşadı.

Euro, dolar karşısında yüzde 2’ye kadar değer kazanarak Şubat 2022’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı ve 1,14 seviyesinden işlem gördü. İsviçre frangı da benzer şekilde dolar karşısında 2015’ten bu yana ilk kez 0,81 seviyesine kadar gerileyerek 10 yılın zirvesini gördü. Japon yeni ise yüzde 1,23’lük yükselişle doları 142,68 seviyesine kadar düşürdü.

12 Nisan Cumartesi döviz kurlarında son durum! (Dolar ve Euro kaç TL?)

TL kur cephesinde de hareketlilik dikkat çekti. Dolar/TL kuru dün kapanışta yüzde 0,64’lük artışla 38,15 seviyesinde yer aldı. Euro/TL kuru ise yüzde 2’nin üzerindeki yükselişiyle dikkat çekti. Gün içinde 43,71 seviyesini test eden Euro, kapanışı 43,61 TL seviyesinden gerçekleştirdi.

Gümrük vergilerinin küresel ekonomi üzerindeki etkileri ve doların zayıf seyri, önümüzdeki günlerde döviz piyasalarında oynaklığın devam edebileceğine işaret ediyor.