Fiyatlar tarihi zirvede! Rekor serisi sürüyor: Gram, çeyrek, ons... Altında son durum

Altın fiyatları 12 Nisan 2025 Cumartesi günü yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Hafta sonu olmasına rağmen fiyatlardaki hareketlilik dikkat çekerken, altın yine tarihi seviyelerde işlem görüyor. ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının yeniden alevlenmesi, doların diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesi ve küresel ekonomik durgunluk beklentileri altına olan ilgiyi artırıyor.

Ons altın, yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesiyle 3.238 dolar seviyesini aşarak tarihindeki en yüksek noktaya ulaştı. Bu gelişme, diğer altın türlerinde de fiyatların yukarı yönlü seyretmesine neden oldu. Gram altın dün kapanışta 3.959,59 TL’ye yükselirken, bugün de 3.957,73 TL alış ve 3.959,59 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Çeyrek altın 6.483 TL alış ve 6.596 TL satış seviyesinden işlem görürken, yarım altın 13 bin TL sınırına dayanarak 12.968 TL alış ve 13.189 TL satış fiyatıyla piyasada yer alıyor. Cumhuriyet altını ise 25.853 TL’den alınıp 26.235 TL’ye kadar satılıyor.

Altın fiyatlarındaki bu yükseliş, yatırımcıların güvenli liman arayışının ve küresel belirsizliklerin bir yansıması olarak yorumlanıyor. Uzmanlar, önümüzdeki günlerde jeopolitik gelişmelere bağlı olarak fiyatların seyrinin devam edeceğini belirtirken, özellikle dolar endeksindeki zayıflamanın altın fiyatlarını destekleyici etkisini sürdürebileceğini ifade ediyor.

İşte 12 Nisan 2025 Cumartesi günü altın fiyatları

Gram Altın: 3.957,73 TL (alış) – 3.959,59 TL (satış)

Çeyrek Altın: 6.483,00 TL (alış) – 6.596,00 TL (satış)

Yarım Altın: 12.968,00 TL (alış) – 13.189,00 TL (satış)

Tam Altın: 25.502,30 TL (alış) – 26.006,59 TL (satış)

Cumhuriyet Altını: 25.853,00 TL (alış) – 26.235,00 TL (satış)

Ons Altın: 3.236,86 Dolar (alış) – 3.238,20 Dolar (satış)