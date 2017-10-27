Dolar, hareketli bir gün yaşadı

27 Ekim 2017

DÜNYA ONLİNE

Dolar kuru oldukça hareketli bir gün geçiriyor.

Uzun bir aradan sonra bu hafta yeniden 3.80 seviyesinin üzerine çıkan ve bu sabah 3.84 seviyelerini test eden kur, akşam saatlerine doğru yeniden düşüşe geçti.

Saat 15:30'da açıklanan ABD büyüme verisi öncesinde 3.81 seviyelerinde hareket eden kur, verinin beklenenden iyi gelmesi sonrasında bir anda 3.83 seviyesinin üzerine çıktı. Bu seviyeden yeniden düşüşe geçen kur, piyasaların kapanış saatlerine doğru 3.7920 seviyesine kadar geriledi.

TL, son dönemde yurtiçindeki haber akışı, ABD ile ilişkiler ve jeopolitik risklerin baskısı, dolarda küresel değerlenme eğilimi gibi nedenlerle baskı altında bulunuyor.

ABD, beklenenden hızlı büyüdü