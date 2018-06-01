Dolar, hazirana yükselişle başlıyor

01 Haziran 2018

Dolar/TL dün ABD'nin gümrük vergisi adımlarının küresel risk iştahını baskılaması, lokallerin döviz alımları ve bankacılık hisselerinde yüzde 5'e ulaşan kayıpların etkisiyle yönünü yukarı çevirirken, bu sabah ise yükseliş devam etti ve kur 4.60 seviyesine yaklaştı.

Dolar/TL dün güne 4.47 civarında başladıktan sonra yönünü yukarı çevirdi ancak tarihi zirveden hala uzakta seyrediyor.

Dün piyasaların kapanış saatlerinde 4.5387/4.5390 seviyesinde olan dolar/TL bu sabah 4.5985'e kadar yükseldikten sonra saat 09:35'te 4.5675 seviyesinde bulunuyor. Dün aynı saatte 4.9150/4.9167 seviyesinde olan sepet bazında TL bu sabah 4.9599/4.9720, euro/TL ise 5.3486/5.3504 seviyesinde bulunuyor.

Dolar/TL, Merkez Bankası'nın (TCMB) son dönemde attığı adımlar ve Londra'da yabancı yatırımcılar ile gerçekleştirilen toplantıların TCMB'ye olan güveni tazelemesiyle 4.9290 seviyesindeki tarihi zirvesinden yönünü aşağı çevirmiş, 4.45 seviyesinin altına kadar gerilemişti.

Dün ise TL cinsi varlıklara gözlenen baskıya paralel kur yükseldi. Hisse senetlerinde yaşanan çıkışlarla birlikte BIST 100 endeksinde dün yüzde 3, bankacılık endeksinde ise yüzde 4.5 kayıp gözlendi.

Bankacılar ayrıca Türkiye'nin kısa vadede yeni bir not indirimi ile karşı karşıya kalabileceği endişelerinin de dün satış baskısında bir miktar etkili olduğunu belirtmişti.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın Londra'da yatırımcılarla yaptığı görüşmelerde Merkez Bankası'nın TL'yi savunmak için gereken özgürlüğe sahip olduğu vurgusunu yapması TL'yi destekliyor.

Katılımcılar TCMB'nin faizleri yükselttiğini enflasyonun kötü gelmesi halinde faizleri tekrar artırmaya hazırlıklı olduğuna da dikkat çektiler.

Küresel ticaret savaşları canlanıyor

ABD yönetimi Avrupa Birliği, Kanada ve Meksika'dan ithal alüminyum ve çeliğe ek gümrük vergisi getirdi.

Öte yandan Kanada ve Meksika kararına misilleme yaptılar, AB ise kendi misilleme adımlarının hazır olduğunu belirtti. Bütün bunlar yatırımcıların küresel ticaret savaşına ilişkin endişelerini yeniden canlandırdı.

Söz konusu ülkeler ABD'nin Mart ayında başlattığı gümrük vergisinden muaf tutuluyorlardı.

Stres arttı

GCM Menkul Araştırma Uzmanı Enver Erkan, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına ek gümrük vergisi getirmesi sonrası küresel stresin arttığını söyleyerek, "Dünyada risk iştahında azalma var, dolar/TL'de de buna paralel hareket görüyoruz. Genel piyasa momentumu dün kötüydü, borsada ayrışma, tahvil faizlerinde de yükseliş söz konusu" dedi.

Bugün ABD'de açıklanacak olan tarımdışı istihdam verisinin izleneceğini söyleyen Erkan, "Dolar/TL 4.50 bandının üzerine çıktı zaten, teknik olarak 4.52-4.55 altında kalıcılık sağlaması gerek. Kur 4.55 üzerine çıkarsa yukarı momentumun artması söz konusu olur, 4.50'nin altına inmesi halinde ise pozitif olarak değerlendirebiliriz" dedi.

Yurtiçinde gelecek hafta açıklanacak enflasyon verilerinin önemli olduğunu söyleyen Erkan, "Sonrasında ise PPK var. Enflasyon muhtemelen yüksek gelecek, aylık yüzde 1.5-2 gibi bir gerçekleşme olursa yıllık bazda enflasyonu yüzde 12'ye taşıyacak beklentisi var. TCMB'nin buna nasıl bir karşılık vereceği önemli. Londra'daki görüşmelerde Mayıs enflasyonun yüksek çıkması halinde faiz artırmaya hazır oldukları sinyali verdiler. Bu durumda 7 Haziran'da 100 baz puan civarında faiz artışı beklenebilir" dedi.

Piyasalar bugün ABD'de saat 15:30'da açıklanacak tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik ücretler verilerini izleyecek. Ayrıca saat 10:55'te Almanya imalat PMI, saat 11:00'de Euro Bölgesi imalat PMI, saat 16:45'te ABD Markit imalat PMI, saat 17:00'de ise ABD ISM imalat endeksi açıklanacak.