Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (10 Nisan Perşembe Güncel Döviz Kurları)

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 37,9061, satışta 38,0580 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 37,9035, satışta 38,0554 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda dük akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1070, sterlin/dolar paritesi 1,2780 ve dolar/yen paritesi 144,90 düzeyindeydi.

Yeni günde Dolar/TL 37,9701 (alış) 38,0154'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla

41,8232 TL seviyelerinde seyrediyor.