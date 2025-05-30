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Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (30 Mayıs Cuma döviz kurları)

Döviz kurlarında 30 Mayıs itibarıyla hareketlilik sürüyor. TCMB'nin faiz politikaları ve küresel gelişmelerin etkisiyle dolar 39,24 TL, Euro ise 44,60 TL seviyelerinde işlem görüyor. İşte güncel döviz kurları ve piyasadaki son gelişmeler…

Kaan Ege Kayan kaan.ege@dunya.com
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Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (30 Mayıs Cuma döviz kurları)
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Döviz piyasalarında 30 Mayıs Cuma günü itibarıyla dalgalı seyir devam ediyor. 

Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar dolar ve Euro’nun seyrini yakından takip ederken, dövizdeki anlık değişimler ekonomi gündeminin en sıcak başlıkları arasında yer alıyor.

Küresel piyasalardaki ekonomik gelişmelerin yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz politikaları, dolar ve Euro kurları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (30 Mayıs Cuma döviz kurları) - Resim : 1

Güncel Euro ve Dolar kurları (30 Mayıs 2025)

Dolar/TL
Alış: 39,2358 TL
Satış: 39,2430 TL

Euro/TL
Alış: 44,5860 TL
Satış: 44,6015 TL

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