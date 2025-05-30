Tarife freni askıya alındı ancak altın fiyatlarında negatif seyir sürüyor (30 Mayıs güncel altın fiyatları)
ABD’de federal mahkemenin, Başkan Donald Trump’ın “Kurtuluş Günü” tarifelerini durdurma kararı sonrası tarife freninin temyiz mahkemesi tarafından askıya alınmasına rağmen altın fiyatlarında düşüş yaşanıyor. Altın fiyatlarındaki son durumu merak eden yatırımcılar gram, çeyrek, yarım ve tam altındaki güncel fiyatları araştırıyor. Peki gram altın bugün kaç lira? Çeyrek altın fiyatlarında son durum ne? Yarım altın kaç TL oldu? Tam altın fiyatları ne durumda? İşte 30 Mayıs Cuma güncel altın fiyatları!
Altın piyasasında 30 Mayıs Cuma sabah saatlerinde hareketli dakikalar yaşanıyor. ABD’de federal mahkemenin geçtiğimiz gün Başkan Donald Trump’ın uyguladığı tarifeleri durdurması, altının güvenli liman cazibesini zayıflattı. Temyiz mahkemesi kararı an tekrardan görerek tarife frenini an itibarıyla askıya alırken buna rağmen ons altının değer kaybı devam ediyor.
Bu gelişme iç piyasada altın fiyatlarının sert şekilde gerilemesine neden oldu.
Yatırımcılar, altın fiyatlarındaki son gelişmeleri yakından takip ederken, “Gram altın bugün kaç TL?”, “Çeyrek altın ne kadar?”, “Altın düşmeye devam edecek mi?” sorularına yanıt arıyor.
İşte 30 Mayıs Cuma günü itibarıyla güncel altın fiyatları..
30 Mayıs 2025 güncel altın fiyatları
Gram Altın
Alış: 4.153,32 TL – Satış: 4.153,79 TL
Ons Altın
Alış: 3.292,99 TL – Satış: 3.293,33 TL
Çeyrek Altın
Alış: 6.735,00 TL – Satış: 6.825,00 TL
Yarım Altın
Alış: 13.472,00 TL – Satış: 13.650,00 TL
Tam Altın
Alış: 26.600,73 TL – Satış: 27.126,18 TL
Cumhuriyet Altını
Alış: 26.864,00 TL – Satış: 27.178,00 TL
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