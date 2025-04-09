Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (9 Nisan Çarşamba Güncel Döviz Kurları)

Küresel ve yerel gelişmelerin etkisiyle döviz ve altın fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ediyor. İç ve dış piyasaları etkileyen bu değişimler, yatırımcılar, iş dünyası ve bireyler tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle dolar ve Euro kurlarındaki anlık gelişmeler, ekonomik kararlar üzerinde belirleyici rol oynuyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 37,9035, satışta 38,0554 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 37,9065, satışta 38,0584 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,0920, sterlin/dolar paritesi 1,2760 ve dolar/yen paritesi 147,00 düzeyindeydi.

Yeni günde Dolar/TL 37,9637 (alış) 38,0182'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 41,9444 TL seviyelerinde seyrediyor.