Dolar kuru 3.75 seviyesinde

15 Ocak 2018

Dolar kuru haftaya yatay seyirle başladı.

Kur saat 09:05'de 3.7530'dan işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL 4.5890 seviyesinde yer aldı. Bugün dolar endeksi 90,6 ile 3 yılın dip seviyesine gerilerken, euro/dolar paritesi 1.2240'a kadar tırmandı.

Piyasalar perşembe günü yapılacak TCMB toplantısına odaklandı. Bankanın faiz adımı atması beklenmiyor. 21 Kasım'dan bu yana tüm fonlamayı GLP üzerinden sağlayan TCMB, son olarak, 14 Aralık'ta GLP faizini 50 baz puan artırarak yüzde 12,75'e yükseltmişti.

Bugün ise tarım ÜFE, işsizlik (10:00) ve bütçe dengesi (11:00) verileri takip edilecek. Bu arada ABD piyasalarında "Martin Luther King Günü" dolayısıyla işlem yapılmayacak.

Afrin'e operasyon gündemde

Öte yandan hafta sonu ABD ile karşılıklı açıklamaların geldiği Afrin'e operasyon gündemi yakından izleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazar günü yaptığı konuşmada, "Güney sınırımızı terörden arındırma operasyonunu Afrin'le devam ettireceğiz. Müttefiklerimizin terör örgütüyle aynı safta görünme gibi bir yanlışa mahal vermeyeceklerini ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon ise, Kuzey Suriye ve Irak hattı boyunca çoğunluğu YPG üyesi yaklaşık 30 bin kişilik sınır gücü oluşturacaklarını açıkladı.

Dolar endeksi 3 yılın dip seviyesinde

Yurt içi piyasada kritik hafta!