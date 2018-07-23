Dolar, 'PPK' öncesi düşüşte

23 Temmuz 2018

Dolar/TL Hollanda'nın ardından Almanya ile de ilişkilerin normalleşme sinyalleri göstermesinin desteğiyle güne 4.75'li seviyelere gerileyerek başlarken bankacılar TCMB'nin yarın açıklayacağı faiz kararının piyasada yön belirleyici olmasını bekliyorlar.

Geçen hafta Hollanda ile diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda mutabık kalınması ardından haftasonu ise Almanya ile ilişkilerin daha da normalleşmesi yönünde bir adım atıldı.

Almanya Türkiye'ye yönelik ihracat kredi garantisini 1.5 milyar euro ile sınırlayan 2017'de aldığı kararı yenilemeyerek, sınırlamanın kalkmasına göz yumdu. Hermes garantisi olarak adlandırılan sistem, yurtdışından alacaklarını tahsil edemeyen Alman ihracatçı şirketlerin karşılaşabilecekleri zararları telafi ediyor.

Bankacılar yurtdışı fonlamaya ihtiyaç duyan Türkiye ekonomisi için Avrupa ile ilişkilerin normalleşmesinin pozitif yansıyacağını belirtiyorlar.

Albayrak: Piyasalarla inatlaşmayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, hafta sonu Arjantin'de düzenlenen G-20 toplantısına katıldı. G-20 toplantısı öncesi uçakta basın mensuplarına 'piyasalarla inatlaşmayacağız' mesajı veren Albayrak, yeni dönemin OVP'sini açıklayacaklarını ifade etti.

Bu hafta piyasalarda Türkiye ile ilgili takip edilecek en önemli gündem ise TCMB'nin faiz kararı. TCMB PPK'nın yarın açıklayacağı faiz için analistler 75-100 baz puan artış tahmini yaparken, faiz artımının yapılmaması durumunda piyasalarda yeni bir satış dalgasının gelebileceği tahmininde bulunuluyor.

Dolar/TL geçen hafta cuma günü 4.82'li seviyelerden güne başladıktan sonra ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası'na yönelik faiz eleştirilerinin de etkisiyle günü 4.78'li seviyelerde tamamlamıştı. Bu sabah ise kur saat 08.28'de 4.76 civarında işlem gördü. Dolar/TL Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düşük faiz açıklamalarının ardından 12 Temmuz'da 4.9767 ile tarihi zirveyi test etmişti. Aynı dakikalarda euro/TL 5.59 seviyesinden güne başladı.

Tahvil piyasası baskı altında

Tahvil bono piyasasında da tahvil faizleri uzun süredir baskı altında. Analistlere göre bu baskının ana nedenleri ise enflasyonun geldiği seviyeler ve yükselişin devam edeceği endişeleri, seçim öncesi artan harcama trendi ve yeni ekonomi yönetimi ile uygulanacak politikalara yönelik endişeler oldu.

Bankacılara göre gösterge iki yıllık tahvilin bileşik faizi temmuz ortasında yüzde 20.51 ile 10 yılın en yüksek seviyesine gelirken, 10 yıllık gösterge tahvil faizi ise yüzde 18.85 ile tarihi zirvesini gördü. İki yıllık gösterge tahvil Cuma günü yüzde 20.50'nin hemen altındaki seyrini sürdürürken, 10 yıllık gösterge tahvil ise yüzde 17.50 civarında seyrediyordu.

Albayrak: Piyasalarla kavga etmeyeceğiz

Ekonomistler faizde artış bekliyor