Dolar sakin, euro 2 ayın dip seviyesinde

09 Ocak 2018

Dolar/TL yeni güne yatay hareketle 3.74 seviyesinden başladı.

Dün 3.73-3.75 bandında hareket eden kur bu sabah saat 08:10'da 3.7420 seviyesinde yer aldı. Aynı dakikalarda euro/TL 4.4810 ve sterlin/TL 5.0805'den işlem gördü.

Dolar tarafında yıl başından bu yana görülen aşağı yönlü sakin seyir sürerken, euro/TL bugün 4.4780 ile 9 Kasım'dan bu yana en düşük seviyesini test etti.

Küresel piyasalarda artan risk iştahının TL ile beraber gelişmekte olan ülke varlıklarını desteklediğine işaret eden uzmanlar, kısa vadede hikayenin değişmesini beklemiyor. Ancak haftanın en önemli verisi olan ve cuma günü açıklanacak ABD enflasyonunun yakından izlendiğini belirtiyorlar.