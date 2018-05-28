Dolar ve euro sert düştü
Piyasanın uzun zamandır beklediği 'faizde sadeleşme' adımı, döviz kurlarında hızlı düşüş getirdi. Dolar/TL yeni 4.55'e inerken, euro 5.31 seviyesine geriledi. Dolar endeksindeki yükseliş nedeniyle dolar/TL 4.60 seviyesine çıktı.
Türk Lirası, yeni haftaya güçlü başladı. Piyasanın uzun zamandır beklediği 'faizde sadeleşme' adımı, döviz kurlarında hızlı düşüş getirdi. Dolar 4.55 seviyelerine, euro 5.31 seviyelerine geriledi.
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın dün akşamki
toplantıda 'faizde sadeleşme' mesajı verirken, TCMB bugün yeni dönem için tarihi ve ayrıntıları açıkladı.
Dolar/TL, günün ilk saatlik diliminde 4.6065 seviyesine kadar geriledi. Ardından 4.65 seviyelerinde dengelenen dolar/TL, Merkez Bankası'nın açıklamasıyla yeniden yönünü aşağı çevirdi ve 4.55 seviyelerine indi.
Euro da benzer hareketle 5.31 seviyelerine kadar düştü.
Gün içerisinde yaşanan yüzde 3'lük kaybın ardından dolar/TL 4.60'ın üzerine çıktı. Özellikle dolar endeksindeki yükselişin kurun çıkmasında etkili olduğu belirtildi. Dolar endeksi bugün 94.50'ye yükseldi.
Piyasa kapanış saatine yakın dolar 4.5980, euro ise 5.3495 sınırında yer aldı.
TCMB, kredibiliteyi kazanmaya başladı
Borsada artış yüzde 3'ü aştı
TL varlıklardaki güçlü görünüm borsada da hakim oldu.
Güne yüzde 1,24 artışla 1.281 puan yükselerek 104.481 puandan başlayan BİST 100 endeksi, sürekli müzayede işlemlerinin başlamasıyla 106.000’in üstüne çıktı. Günün ilk yarısını yüzde 2,81 yükselişle 106.100 puandan tamamlayan BİST 100'de alım iştahının öğleden sonra da sürdüğü gözlendi. Endeks, günü yüzde 3,22 yükselişle 106.525,25 puandan tamamladı.